Justiça de São Gabriel decreta prisão preventiva de PMs suspeitos de envolvimento em morte de jovem

A juíza Juliana Neves Capiotti, da Vara Criminal de São Gabriel, decretou nesta terça-feira a prisão preventiva dos três policiais militares investigados pela morte de Gabriel Marques Cavalheiro. A decisão atende ao pedido da Polícia Civil, que apura o possível envolvimento dos militares no caso.

Para a autoridade policial, há elementos suficientes que indicam a ocorrência de homicídio doloso duplamente qualificado. O trio de PMs encontra-se preso no presídio militar de Porto Alegre, onde deverá permanecer.

Gabriel estava desaparecido há uma semana e foi encontrado morto em um açude, na localidade de Lava Pé, na noite de sexta-feira. O jovem de 18 anos, morador de Guaíba, estava na Fronteira Oeste para prestar serviço militar obrigatório. As investigações apontam que ele foi abordado pelos três policiais e levado na viatura. Depois disso, não foi mais visto com vida. O sepultamento ocorreu no domingo, em São Gabriel.

