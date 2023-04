Justiça de São Paulo decide manter Thiago Brennand preso

publicidade

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) decidiu manter a prisão de Thiago Brennand. O empresário passou por uma audiência de custódia na manhã deste domingo (30), no Fórum da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Ele chegou ao local por volta das 9h10min e depôs por quase três horas na unidade. Em nota, o TJ-SP informou que o juiz Orlando Gonçalves de Castro Neto analisou a regularidade no cumprimento da prisão e de seus direitos constitucionais e decidiu manter o acusado preso.

Brennand possui cinco mandados de prisão preventiva decretados. Ele é acusado de estupro, sequestro, cárcere privado e agressão física contra várias mulheres e servidores públicos. O herdeiro de uma família ligada a serviços de saúde particulares em Pernambuco foi preso no dia 17 de abril em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, onde ele estava desde setembro do ano passado. Quatro agentes da Polícia Federal, sendo um especialista em luta marcial, foram enviados ao país para fazer a escolta do empresário.

Ele desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, na tarde de sábado (29). Apesar da expectativa de que estivesse com os pés algemados, Brennand teve apenas as mãos imobilizadas.

O homem também vestia calça e blusas pretas, além de uma máscara facial e um boné da mesma cor. Depois de 40 minutos do desembarque, ele foi colocado em uma viatura da PF, que o aguardava em um estacionamento, e levado até a Superintendência da PF.

Na unidade, ele realizou o exame de corpo de delito e passou a noite na carceragem.

No dia 30 de maio, o réu terá uma audiência em Porto Feliz, no interior de São Paulo, para se defender dos crimes que teria cometido contra uma moradora da cidade. Apenas com essa audiência Brennand pode pegar 35 anos de prisão.

Leia a nota do TJ-SP na íntegra:

Thiago Brennand passou por audiência de custódia hoje (30), no plantão criminal da Capital, conduzida pelo juiz Orlando Gonçalves de Castro Neto. Como a prisão foi decretada em processos em andamento, na audiência de hoje foi analisada apenas a regularidade no cumprimento da prisão e de seus direitos constitucionais e o acusado permanecerá preso.