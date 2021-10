Justiça do Rio aceita denúncia contra policiais do Jacarezinho

publicidade

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou, neste sábado (16), a denúncia do Ministério Público contra dois policiais civis envolvidos na morte de um homem durante a operação no Jacarezinho, em maio deste ano. Na ação considerada a mais letal do Estado, 28 suspeitos e um policial foram mortos.

A decisão da 2ª Vara Criminal da Capital determina que os policiais civis não tenham contato com as testemunhas, fiquem afastados das funções externas, como operações, e de qualquer atividade policial na comunidade onde ocorreu a ação.

Segundo a força-tarefa do MP, um dos denunciados assassinou Omar Pereira da Silva quando a vítima estava desarmada dentro do quarto de uma criança, na comunidade da zona norte. O homem também já estaria baleado no pé.

No entanto, a defesa dos agentes alega que a morte foi em legítima defesa e que o Ministério Público se precipitou ao denunciá-los antes da conclusão das investigações.

Ainda de acordo com o documento, o responsável pelo disparo e outro policial retiraram o corpo de Omar do interior da residência antes da realização de perícia.

Os policiais também são acusados de mentir em depoimento na época da incursão, o que configura fraude processual. Eles teriam colocado uma granada no local do crime, além de apresentar uma pistola e um carregador como se fossem de Omar.