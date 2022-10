Morte de jovem em São Gabriel terá reprodução simulada em 8 de novembro

publicidade

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) e a Polícia Civil realizam no próximo dia 8 de novembro a Reprodução Simulada dos Fatos (RSF) referente à investigação da morte do jovem Gabriel Marques Cavalheiro, 18 anos, cujo corpo foi encontrado em 19 de agosto deste ano em São Gabriel.

“O objetivo deste tipo de perícia é apurar se os fatos se deram da forma como narrados pelos participantes e de acordo com as provas periciais. A etapa inicial consistiu na análise das perícias e do inquérito policial referente ao caso. Depois do trabalho no local, será produzido o laudo pericial”, informou o IGP em um comunicado. “O trabalho será realizado por peritos criminais do Departamento de Criminalística do IGP, em conjunto com a Polícia Civil”, acrescentou.

Acusados do crime, três policiais militares, sendo um sargento e dois soldados, encontram-se presos por homicídio triplamente qualificado. As qualificadoras atribuídas ao crime são motivo fútil, emprego de tortura e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Os agentes estão recolhidos no presídio militar em Porto Alegre.

Segundo o laudo do IGP, a vítima morreu por hemorragia interna, provocada por um objeto contundente. O sangramento ocorreu a partir de golpes dados na coluna cervical. O laudo vai ao encontro de relatos de testemunhas, que afirmam que o jovem teria levado um tapa, caído e batido com a cabeça no chão, sendo então algemado e agredido com um cassetete.

O caso

Gabriel estava desaparecido e foi encontrado morto em um açude, na localidade de Lava Pé, na noite de uma sexta-feira. O jovem de 18 anos, morador de Guaíba, estava na Fronteira Oeste para prestar serviço militar obrigatório. As investigações apontam que ele foi abordado pelos três policiais e levado na viatura. Depois disso, não foi mais visto com vida. O corpo seria depois localizado no açude.

