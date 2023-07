Primeiro helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar é entregue oficialmente em Porto Alegre

publicidade

O sonho do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) de possuir o primeiro helicóptero em sua história tornou-se realidade com a apresentação oficial da aeronave na manhã desta quinta-feira em Porto Alegre. A solenidade ocorreu no estacionamento do Trecho 3 da Orla do Guaíba. Em 2019, uma reportagem do Correio do Povo já revelava o desejo da instituição em dar um salto de qualidade.

A aeronave ficará sediada na Base Aérea de Canoas, da Força Aérea Brasileira (FAB). “Nós cedemos um espaço que fosse compatível com a operação deles, que pudessem sair e chegar tranquilos”, explicou o comandante da Base Aérea de Canoas, coronel aviador Marcelo Zampier Bussmann. Como apoio logístico, o helicóptero poderá contar com helipontos, aeroportos e aeródromos regionais devidamente homologados em todo o Rio Grande do Sul.

O comandante-geral do CBMRS, coronel Eduardo Estêvam Camargo Rodrigues, destacou que o monomotor modelo AW119kxi IFR Koala tem característica multimissão que “vai nos fornecer um potencial muito maior de atender a sociedade”. Ele citou como exemplo operações de busca, salvamento, resgate, combate a incêndios florestais, atendimento pré hospitalar e acidente grave de trânsito, entre outros. Ações de defesa civil, atuação em desastres e catástrofes, realização do suporte básico de vida, transporte de órgãos e tecidos, além de mobilizações em áreas remotas e de difícil acesso, entre outros. De acordo com ele, existem ainda “muitas outras possibilidades para atender de forma mais qualificada e mais rápida a nossa sociedade”.

O coronel Eduardo Estêvam Camargo Rodrigues lembrou que a aeronave pode operar até por instrumentos. “Ela poderá voar em condições noturnas ou até em eventos de climas meteorológicos adversos. Ela possui instrumentos internos e tecnologia para que, mesmo que não tenha contato visual com o solo, conseguimos manobrá-la”, frisou.

O secretário estadual da Segurança Pública, Sandro Caron, adiantou que a aeronave será empregada na próxima operação Verão, em apoio ao trabalho dos guardas-vidas no litoral. “É um grande reforço. A gente já tem uma sociedade gaúcha ainda mais segura com esse novo equipamento. Cada novo investimento faz com que a gente tem ainda mais segurança”, disse. “Os resultados estão aparecendo”, observou.

Os dois pilotos treinados e habilitados são os tenentes coronéis Ricardo Mattei Santos e Ingo Vieira Ludke, do CBMRS. Ambos são oriundos do Batalhão de Aviação da Brigada Militar. “Nós começamos o treinamento na aeronave em janeiro”, recordou Mattei. Eles estiveram inclusive nos Estados Unidos, pois o fabricante

“Não é só emocionante, mas a realização de um sonho dos bombeiros”, afirmou. “Para nós é extremamente importante contar com um equipamento como esse e poder prestar serviço à comunidade”, resumiu Mattei.

O AW119kxi IFR Koala tem capacidade para dois pilotos e seis tripulantes, podendo ser configurado de forma rápida para transporte com maca. A aeronave está preparada com dispositivos para resgate em altura e de combate a incêndio com capacidade de 820 litros, além de provisão para guincho de içamento, gancho de carga, transporte e suporte médico adulto, infantil e neonatal e atendimento médico de urgência adulto e infantil, capaz de suportar um paciente em estado grave.

O helicóptero tem autonomia de 2h30min de voo em velocidade de cruzeiro, a 245 km/h, podendo atingir a velocidade máxima de 280 km/h, cobrindo distâncias de até 500 quilômetros sem necessidade de parada para abastecimento.

Fotos: Guilherme Almeida / CP