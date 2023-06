Suspeitos de execução de jovem em Xangri-Lá são presos pela BM e PC no Litoral Norte

publicidade

Uma operação conjunta da Brigada Militar e da Polícia Civil resultou na prisão de dois suspeitos de participação na execução de um jovem ocorrida entre o final da tarde e o começo da noite no dia 8 deste mês na avenida Interbalneários, nas imediações de um macroatacado situado na ERS 407, na praia de Atlântida, em Xangri-Lá.

A dupla foi localizada na tarde dessa quarta-feira durante as buscas na praia de Rainha do Mar e na área central de Capão da Canoa, após intenso trabalho de inteligência e investigação do 2° BPAT e da Draco de Xangri-Lá. Um dos indivíduos tem 28 anos e o outro está com 20 anos. Ordens judiciais foram cumpridas.

Três pistolas de calibre nove milímetros com 85 munições e carregadores, cerca de um quilo de maconha, uma balança de precisão, dois telefones celulares, cadernos com diversas anotações de tráfico de drogas e duas motocicletas.

No dia do crime, o jovem estava em um Chevrolet Onix, de cor prata, e foi baleado após desembarcar do carro. Em seguida, o automóvel foi visto em fuga na direção da avenida Central.

A vítima, de 23 anos de idade, possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, homicídio, receptação de veículos e porte ilegal de armas. As primeiras informações apontam que ele estaria vinculado a uma facção criminosa atuante em Capão da Canoa, atuando no tráfico de entorpecentes.