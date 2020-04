Veículo com mais de R$ 30 mil em multas é apreendido pela PRF em Porto Alegre

publicidade

Um Volkswagen Touareg, com mais de R$ 30 mil em multas não pagas, foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal quando trafegava na BR 290 na noite de quarta-feira em Porto Alegre. O motorista do veículo, que tinha antecedentes criminais, tentou fugir da abordagem em alta velocidade pela rodovia, sendo perseguido e interceptado por uma viatura da PRF após a ponte do Guaíba. O condutor, de 58 anos, foi preso por direção perigosa pois efetuou diversas manobras arriscadas, colocando em risco a vida de outros usuários da rodovia.

O Volkswagen Touareg tinha placas de Cachoeirinha. Os policiais rodoviários federais verificaram então que o condutor possui antecedentes criminais por estupro, porte ilegal de arma de fogo, embriaguez ao volante e violação da suspensão do direito de dirigir, entre outros delitos. Ele já havia escapado de uma abordagem da PRF no ano passado. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência foi lavrado e o homem responderá em liberdade. No entanto, o veículo foi apreendido.