Viatura do IGP é atingida por pedra arremessada de viaduto em Porto Alegre

Uma viatura do Instituto Geral de Perícias (IGP) foi atingida por uma pedra arremessada de viaduto da ponte do Guaíba, na avenida Castelo Branco, em Porto Alegre. Segundo informações da Brigada Militar (BM), o caso ocorreu no final noite dessa segunda-feira. Não há relatos de feridos na ocasião. A pedra arremessada por criminosos atingiu o meio do para-brisa da viatura.

Logo depois da ocorrência, a BM reforçou o patrulhamento na região da avenida Castelo Branco. Apesar da presença policial, nenhum suspeito de ter cometido o crime foi encontrado e detido.

Esta não foi a primeira vez que pedras atingiram veículos que trafegavam pela região. O ataque mais recente ocorreu ainda no começo do mês de outubro. Na ocasião, após diversas ligações relatando este tipo de crime, policiais rodoviários federais encontraram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) danificada. O motorista disse não ter visto o arremesso, mas apenas o momento em que o veículo foi atingido. Outras três ocorrências semelhantes foram registradas, inclusive uma nas proximidades da Usina do Gasômetro.

No dia seguinte a esses casos, um homem foi preso em flagrante arremessando pedras na BR 116. Ele foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) embaixo do viaduto do aeromóvel. Segundo os policiais rodoviários, o indivíduo recém havia jogado uma pedra em um Fiat Argo.

No dia 12 de junho, um caso que terminou em morte. Munike Fernandes Krischke, de 45 anos, morreu após ser atingida por uma pedra. Ela era passageira de um Honda WRV, conduzido pelo marido. Residente no bairro Sarandi, o casal deslocava-se para um jantar em um restaurante na Zona Sul de Porto Alegre, em comemoração ao Dia dos Namorados.