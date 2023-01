Após defender fim do teto de gastos, Lula diz que não haverá "gastança" em seu governo

publicidade

Em seu primeiro discurso no Palácio do Planalto após tomar posse neste domingo , o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que não vai ter "gastança" em seu governo. A declaração ocorre logo após o discurso na Câmara dos Deputados, em que chamou o teto de gastos de 'estupidez' e disse que pretende revogá-lo.

"Nos nossos governos, nunca houve nem haverá gastança alguma. Sempre investimos, e voltaremos a investir, em nosso bem mais precioso: o povo brasileiro", declarou.

Em dezembro, a Câmara dos Deputados aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do estouro, que abre espaço no Orçamento de 2023 para bancar os compromissos feitos por Lula durante a campanha eleitoral.Em tom conciliador, Lula também disse que vai governar para 215 milhões de brasileiros, e não apenas para quem votou nele nas eleições do ano passado.

“Vou governar para todos e todas, olhando para o nosso luminoso futuro em comum, e não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância. A ninguém interessa viver em um país em permanente pé de guerra. É hora de reatarmos laços com amigos e familiares, rompidos por um discurso de ódio e disseminação de mentiras. Chega de ódio, fake news, armas e bombas. Nosso povo quer paz para trabalhar estudar, cuidar da família e ser feliz”, disse.



Lula frisou, ainda, que não existem dois Brasis. “Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Somos todos brasileiros e brasileiras e compartilhamos uma mesma virtude: nós não desistimos nunca, ainda que nos arranquem todas as flores.”