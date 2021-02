Bolsonaro parabeniza novos presidentes da Câmara e do Senado

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro parabenizou os novos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), na noite dessa segunda-feira. Após o resultado em cada uma das Casas, Bolsonaro publicou em suas redes sociais duas postagens em que aparece ao lado de Lira e de Pacheco trazendo o resultado das votações.

O deputado federal Arthur Lira (PP-AL), eleito na segunda-feira o novo presidente da Câmara, terá o desafio de destravar a pauta de projetos que afetam diretamente a economia do país, após um ano em que as discussões ficaram concentradas na pandemia de Covid-19.

- Arthur Lira é eleito (302 votos em 513 possíveis), em primeiro turno, para presidir a Câmara para o biênio 2021/22. pic.twitter.com/bCTNuxoqyH — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 2, 2021 - Em cédula de papel, o Senado Federal elegeu o Senador Rodrigo Pacheco (57 votos de 81 possíveis) para presidir a Casa no biênio 2021/22 pic.twitter.com/ct8ZE5xmpE — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 1, 2021

Apoiado pelo governo Bolsonaro, Lira deverá dar andamento a projetos do ministro Paulo Guedes que não avançaram em 2020. O titular da área de Economia do governo chegou a fazer em março de 2020 uma lista de 19 projetos prioritários para o ano, mas apenas 3 foram aprovados. Não andaram textos como o que autoriza a privatização da Eletrobras, além de projetos apresentados no segundo semestre, como o da reforma administrativa.

O governo culpa o ex-presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ) pela dificuldade em avançar propostas e acredita que elas vão andar com Lira. Além disso, com a piora da economia em razão da crise trazida pela Covid-19 e uma perspectiva de queda de 4,5% no PIB, projetos que afetem as finanças do país e as contas públicas poderão naturalmente concentrar os debates no Legislativo.

