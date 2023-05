Cármen Lúcia dá 15 dias para Moro se manifestar sobre suposta calúnia contra ministro Gilmar Mendes

publicidade

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, mandou notificar pessoalmente o senador Sergio Moro (União Brasil-PR), para, caso queira, oferecer resposta sobre denúncia apresentada contra ele, pela Procuradoria-Geral da República (PGR), por suposta calúnia ao decano da Corte, Gilmar Mendes. A PGR pediu a prisão do senador, além da perda do mandato, caso ele fique detido por mais de quatro anos. O prazo para a manifestação é de 15 dias.

Em 17 de abril, a PGR apresentou uma denúncia ao STF contra Moro por um comentário em que o parlamentar fala em "comprar um habeas corpus" do ministro Gilmar Mendes. O senador foi filmado em um local público ao comprar uma bebida. Uma mulher o abordou e disse: "Tá subornando o velho". Como resposta, o parlamentar falou: "Não, isso é fiança... Instituto… Para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes".

Em entrevista coletiva, Moro disse que as falas foram descontextualizadas e que foram ditas em tom de brincadeira.

"Quero registrar minha indignação com a denúncia oferecida pelo procurador-geral da República nesta data. Na sexta-feira, pessoas que eu desconheço, mas mal-intencionadas, editaram fragmentos de uma fala, tiraram essas falas de contexto e publicaram na internet com um único objetivo. Vamos deixar muito claro. Com o único objetivo de me indispor com o Supremo Tribunal Federal", afirmou.

Moro alegou ainda que não foi ouvido antecipadamente pela PGR e que foi surpreendido pela ação. A denúncia não é assinada por Augusto Aras, e sim pela vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo.

