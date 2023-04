Deputado pede autorização de Moraes para visitar Anderson Torres, mas defesa não concorda

publicidade

O deputado federal Capitão Augusto (PL-SP) pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes a autorização para visitar o ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres, preso desde janeiro por suposta omissão nos ataques à praça dos Três Poderes, em Brasília. O R7 apurou que a defesa não concorda com a visita por "receio de que haja politização do caso".

"Cumprimentando-o cordialmente, venho, por meio deste, verificar com Vossa Excelência a possibilidade deste parlamentar fazer uma breve visita de cortesia ao ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que se encontra recolhido na sede do Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar nesta capital federal. Acaso seja possível autorizar essa visita, coloco-me à disposição para adotar as medidas que Vossa Excelência entender pertinentes", disse o parlamentar no pedido.

Mais cedo, após a apresentação de um laudo psiquiátrico do ex-ministro, o delegado da Polícia Federal (PF) Flávio Reis aceitou o pedido de adiamento do depoimento que estava marcado para esta segunda-feira. A audiência havia sido determinada por Moraes no caso que investiga a intervenção de Torres nas operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no segundo turno das eleições. Segundo os advogados, o estado emocional do ex-ministro sofreu uma "drástica piora" após a Justiça ter negado a ele o pedido de revogação da prisão preventiva.

