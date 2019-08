Desembargador Thompson Flores recebe a medalha Mérito Farroupilha

publicidade

O desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha, a mais alta honraria concedida pelo Parlamento gaúcho. O proponente da homenagem foi o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALRS), deputado João Augusto Lara. A cerimônia de entrega da insígnia ocorreu na noite desta quinta-feira, no Salão Júlio de Castilhos, reunindo autoridades e representantes de diversas instituições. Também prestigiou a cerimonia, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador federal Victor Luiz dos Santos Laus. O homenageado agradeceu e destacou que recebia a honraria em nome de todos os colegas do TRF4. “Aceito com muita honra a homenagem, que distingue a todos os juízes da nossa corte, mais do que a mim. Quem está sendo efetivamente homenageada aqui é a Justiça Brasileira”.

Thompson Flores registrou que a Justiça não deve ser vocábulo sem significado: “É a necessidade primeira dos povos, garantia da sua liberdade, salvaguarda da sua fortuna”. Lembrou da trajetória do avô, Carlos Thompson Flores, juiz por 50 anos, ministro e presidente do STF, e ao qual fez homenagem em uma citação, descrita como um breviário que pretendia sempre honrar no exercício da sua atividade: “Justiça que brote de juízes independentes. Justiça humana, que jamais se aparte dos fins sociais e das exigências do bem comum. E, sobretudo, Justiça pontual”. Ele também manifestou orgulho em ser homenageado pelo Parlamento devido às origens familiares, tendo os antepassados Carlos Thompson Flores e Luís da Silva Flores sido presidente e vice-presidente da Casa parlamentar.

Lara avaliou como exata a leitura sobre a homenagem se estender a todo o Poder Judiciário. Lara registrou o elevado conceito da Justiça gaúcha. “É um exemplo para o Brasil. Temos o Judiciário com a menor remuneração e a maior taxa de produtividade em número de processos resolvidos”. Ao se referir ao homenageado destacou sua característica de fazer valer os preceitos constitucionais com serenidade. “Identificamos no desembargador Thompson Flores um juiz à altura de qualquer Judiciário do mundo por sua fidalguia, firmeza e retidão de caráter, e sua forma ponderada de agir.” E encerrou citando o escritor e poeta francês Victor Hugo: “Ser bom é fácil. Difícil é ser justo”.