Após fila, Vieira da Cunha vota defendendo a "vontade popular"

publicidade

Durou cerca de 25 minutos o tempo em que o candidato ao governo do Estado Vieira da Cunha (PDT) esperou para efetuar sua votação neste domingo. Acompanhado da esposa e de três filhos, além do colega de chapa, Professor Nado (Avante), que concorre ao Senado, Vieira, que vota no Colégio Bom Jesus Sévigné, no centro de Porto Alegre, enfrentou uma grande fila de espera.

“Estou aqui para cumprir meu direito do voto. Espero que a população também compareça, quanto mais isso acontecer, mais a vontade popular prevalecerá”, afirmou, minutos antes de votar. Apesar de não figurar no segundo turno nas recentes pesquisas, ele se manteve confiante. Mesmo assim, disse que aguardará a abertura das urnas para analisar quem apoiará em um eventual segundo turno. “Vamos pensar nisso depois das cinco da tarde. Queremos ir ao segundo turno e vencer essas eleições”, ressaltou.

Antes do voto, Vieira da Cunha percorreu emissoras e defendeu a sua candidatura ao governo do Estado.