Confira a agenda desta sexta-feira dos candidatos à Presidência

publicidade

Quatro candidatos à Presidência da República divulgaram agenda pública para esta sexta-feira (5). Confira os detalhes abaixo:

Ciro Gomes (PDT)

13h - Anúncio de quem será o vice na chapa (Sede do PDT), em Brasília.

Jair Bolsonaro (PL)

15h - Participa da Cerimônia de Entrega do Diploma de Honra ao Mérito Antônio Lafetá Rebello, em Montes Claros (MG).

Lula (PT)

11h - Participa da Conferência Livre, Democrática e Popular de Saúde, em São Paulo.

17h30 - Lançamento do livro "Quatro décadas com Lula. O poder de andar junto" e do documentário "Lula – Bastidores da Vitória", em São Bernardo do Campo (SP).

Soraya Tronicke (União Brasil)

9h - Convenção Nacional do União Brasil para oficializar a candidatura, em São Paulo.

Os candidatos à Presidência Felipe D'Avila (Novo), José Maria Eymael (Democracia Cristã), Leonardo Péricles (Unidade Popular), Pablo Marçal (PROS), Roberto Jefferson (PTB), Simone Tebet (MDB) Sofia Manzano (PCB) e Vera Lúcia (PSTU) não têm agenda pública ou não divulgaram seus compromissos oficiais até a última atualização desta publicação.