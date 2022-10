Diante de exigência de Moraes, Ministério da Defesa diz que não fez auditoria nas urnas

publicidade

Uma fonte graduada do Ministério da Defesa explicou ao Blog que ao contrário do que o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), solicita, não é possível que seja apresentado um eventual relatório da apuração paralela feita pelos militares no primeiro turno das eleições deste ano.

Numa decisão expedida nesta terça-feira (18), o presidente do TSE estipula 48 horas para que o Ministério da Defesa apresente seus resultados referentes a uma eventual auditoria das urnas.

Mas segundo essa fonte, à luz da resolução-TSE nº 23.673, não cabe às entidades fiscalizadoras a realização de auditoria. Portanto, a equipe técnica das Forças Armadas, estritamente dentro da legalidade, não fez auditoria das urnas, limitando-se, somente, à fiscalização do sistemas eletrônico de votação naquilo que é previsto nas normas baixadas pelo TSE. O que em tese, deixa sem efeito a exigência de Moraes.