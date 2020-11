Dr. Pessoa (MDB) é eleito prefeito de Teresina com 62,31% dos votos válidos

publicidade

O candidato Dr. Pessoa (MDB) foi eleito prefeito de Teresina na disputa em segundo turno com Kleber Montezuma (PSDB), neste domingo, e vai comandar a capital piauiense pelos próximos quatro anos.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Pessoa obteve 236.339 votos (que representam 62,31% dos votos válidos) com as urnas 100% apuradas. Já o candidato tucano recebeu 142.941 votos válidos (37,69%). Ainda foram registrados 28.803 (6,85%) votos nulos e 12.094 (2,88%) em branco.

Pessoa tem 74 anos e é médico. Além do MDB, a coligação da chapa eleita tem o PRTB e o PSB.

