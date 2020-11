Melo vota em Porto Alegre, critica pesquisas e se diz confiante para a vitória

publicidade

O dia de votação do candidato Sebastião Melo (MDB) foi muito semelhante ao do primeiro turno da eleição municipal de Porto Alegre. Novamente quase sem voz e tendo dormido poucas horas durante a noite, ele votou por volta das 12h30min na escola Paraíba, na zona Sul. Antes de seguir para sua casa, no bairro Guarujá, onde ficará até começar a apuração dos votos, afirmou estar confiante, mas que a disputa será acirrada.

Apesar da rotina e até do clima quente semelhante ao do dia 15 de novembro, neste domingo o movimento de eleitores nas ruas pareceu mais fraco. Não havia fila em diversos lugares e, durante a manhã, o emedebista perguntava como estava o ritmo nos locais por onde passava, manifestando preocupação com as abstenções, que no primeiro turno superaram 30% na Capital.

Depois de entrevistas logo nas primeiras horas da manhã, começando novamente pela Rádio Guaíba, Melo acompanhou o voto do seu candidato a vice-prefeito Ricardo Gomes (DEM), na Escola Estadual Duque de Caxias, no bairro Azenha. Depois disso, ele seguiu pra mais uma entrevista e, antes de ir votar, acompanhou o voto do filho Pablo na escola Maria Imaculada, em frente ao Beira-Rio.

Em seguida, se dirigiu ao bairro Aberta dos Morros, na zona Sul, onde acompanhou o voto da esposa Valéria e depois fez o seu voto. No local, foi recebido por apoiadores políticos como o presidente do MDB, Alceu Moreira, o deputado estadual Tenente-Coronel Zucco (PSL) e os vereadores Claudio Janta (Solidariedade) e Wambert Di Lorenzo.

O local de votação de Melo e da esposa tinha uma quantidade muito menor de eleitores do que no primeiro turno, quando havia uma longa fila de espera. Ao questionar as mesárias, no entanto, Melo foi informado de que 50% dos eleitores já haviam votado e que muitos que não votaram no dia 15 haviam comparecido neste domingo. “Espero que isso esteja acontecendo em todas as seções, quem ganha com isso é a cidade”, disse.

Questionado sobre sua expectativa, Melo novamente criticou pesquisas, lembrando que no primeiro turno os levantamentos colocavam Manuela D’Ávila (PCdoB) na sua frente, mas que acabou sendo superada por ele em 2,01% dos votos. Admitiu, no entanto, que a disputa deve ser acirrada. “Eleição em Porto Alegre é Gre-Nal, é sempre muito disputada e não será diferente”, comentou o emedebista. “Estamos muito convencidos de que a grande pesquisa é o dia da eleição e vamos aguardar o resultado. Voto aqui com muita tranquilidade e com a confiança de que a nossa chapa será a vencedora.”