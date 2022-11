Moraes afirma que resultado da eleição é incontestável e criminosos serão investigados

publicidade

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, chamou de 'criminosos' os manifestantes que contestam o resultado das eleições e afirmou que a Corte vai apurar e responsabilizar os responsáveis pelos bloqueios em diversos estados do país.

"Não há como se contestar um resultado democraticamente divulgado, com movimentos ilícitos, antidemocráticos e criminosos, que serão combatidos, e os responsáveis, apurados e responsabilizados, sob a pena da lei. A democracia venceu novamente no Brasil", afirmou Moraes.

Em protesto, apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) fecharam diversas rodovias brasileiras na noite de domingo (30), pouco depois da divulgação do resultado das eleições, que deu vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os bloqueios continuam nesta quinta-feira (3) em vários estados do país.

"Os eleitores, em sua maioria massacrante, são democratas. Acreditam na democracia, no estado democrático de direito, compareçeram, votaram em seus candidatos e aceitaram democraticamente o resultado das eleições. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos", completou Moraes.

Rodovias de nove estados ainda registravam manifestações com bloqueios e interdições na manhã desta quinta-feira (3). Segundo o último levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado às 9h11, a corporação desfez 862 manifestações de pessoas que não aceitam o resultado das eleições presidenciais.

Os estados com mais pontos bloqueados ou interditados são Santa Catarina (28) e Mato Grosso (24). Protestos também são registrados em estradas nos seguintes estados: Acre (2), Amazonas (1), Espírito Santo (1), Mato Grosso do Sul (1), Pará (8), Paraná (2) e Rondônia (10).

Bolsonaro pede desbloqueio de vias

O presidente Jair Bolsonaro (PL) gravou um vídeo, divulgado nesta quarta-feira (2), em que pede aos manifestantes a desobstrução das rodovias bloqueadas no Brasil. "Eu quero fazer um apelo: desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder, nós aqui, essa legitimidade", afirmou.

"Outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo, em praças, fazem parte do jogo democrático, fiquem à vontade. E eu deixo claro: estão se manifestando espontaneamente", acrescentou.

Veja Também