"Não estamos indo para uma guerra, estamos indo para eleição", diz ministro da Justiça

publicidade

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, afirmou, em coletiva de imprensa realizada na manhã deste sábado (1º), que a pasta está atenta à possibilidade de violência, mas não há como prever um possível confronto no dia do primeiro turno das eleições, marcado para este domingo (2). Questionado sobre a proibição do porte de arma no dia da eleição, com exceção de integrantes de força de segurança em exercício, o ministro disse que a medida não muda a o esquema de segurança das eleições.

“Na verdade, a proibição não muda nada. O planejamento está pronto muito antes dessa proibição. Isso não altera em absolutamente nada o nosso planejamento e a execução do nosso trabalho. Não há como fazer previsão de confronto. Não estamos indo para uma guerra, estamos indo para eleição”, declarou.

Na coletiva, Torres detalhou a operação do Ministério durante as eleições e ressaltou que as eleições serão seguras. “Teremos eleições seguras. Podem ir às ruas com tranquilidade votar. O planejamento está muito bem feito. Os estados vão atuar em coordenação com o Ministério da Justiça, com as forças de segurança federais. Está tudo pronto”, completou.

Crimes eleitorais

O ministro afirmou que, desde segunda-feira (26) até este sábado (1º), a pasta contabilizou 34 prisões relacionadas a crimes eleitorais. Segundo Torres, foram apreendidos pela Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal cerca de R$ 3 milhões desde o início da campanha eleitoral, em 15 de agosto.

“Vários locais do país que ocorreram essas apreensões. Os principais crimes nesse momento de eleição é o transporte irregular de eleitores, boca de urna e compra de votos. A polícia tem atuado e feito um trabalho de prevenção e repressão a esses crimes”, ressaltou.

Veja Também

Efetivo

Segundo o ministro, cerca de 500 mil agentes de segurança pública, entre policiais civis, militares e federais, vão atuar neste domingo para garantir a segurança das eleições. Estarão de prontidão 70 mil viaturas, três aeronaves e nove embarcações.

Os agentes têm como atribuição agir em casos de irregularidades durante a eleição, como transporte ilegal de eleitores, propaganda irregular, boca de urna, compra de votos e atos de violência. Todo o trabalho dos agentes vai ser monitorado do Centro Integrado de Comando e Controle (CICCN), em Brasília, por representantes de todos os estados e do Distrito Federal.



Fazem parte da operação representantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), das polícias militares, Federal, Rodoviária Federal, dos corpos de bombeiros, do Ministério da Defesa, da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e das secretarias de Segurança dos estados e do Distrito Federal.