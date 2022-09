Presidenciáveis estarão em GO, PE, PR, SP e RN neste sábado; veja a agenda

publicidade

Seis candidatos à Presidência da República nas eleições deste ano divulgaram seus compromissos de campanha para este sábado. Confira os detalhes abaixo.

Ciro Gomes (PDT)

10h - Visita à Vila do Sonho, em Trindade (GO).

20h45 - Live para a Ciro TV, de São Paulo.

Jair Bolsonaro (PL)

8h30 - Chegada em Caruaru (PE), com deslocamento de helicóptero até o shopping Moda Center, em Santa Cruz do Capibaribe (PE).

9h30 - Discurso em Santa Cruz do Capibaribe (PE).

10h - Saída em motociata com destino a Caruaru (Santa Cruz do Capibaribe - Toritama - Caruaru). Chega ao Pátio do Forró para discurso às 12h30, em Caruaru (PE).

13h30 - Saída do local para almoço para comitiva de 100 pessoas, em Garanhuns (PE).

15h30 - Evento religioso e discurso no Parque do Povo, em Caruaru (PE).

(horário não definido) - Viagem a Londres, para participar do velório da Rainha Elizabeth 2ª.

Lula (PT)

10h - "Comício Todos Juntos pelo Paraná", em Curitiba.

Padre Kelmon (PTB)

(à tarde) - Agenda interna com religiosos apoiadores da campanha, em São Paulo.

Simone Tebet (MDB)

16h - Caminhada em Cidade Tiradentes, em São Paulo.

Soraya Thronicke (União Brasil)

7h50 - Caminhada e corpo a corpo com eleitores pelas ruas de Natal.

10h30 - Entrevista em Natal.

15h30 - Comício "Rio Grande do Norte Abraça Soraya", em Natal.

Os candidatos à Presidência Felipe D'Avila (Novo), José Maria Eymael (Democracia Cristã), Leonardo Péricles (Unidade Popular), Sofia Manzano (PCB) e Vera Lúcia (PSTU) não têm agenda pública ou não divulgaram seus compromissos oficiais até a última atualização desta publicação.