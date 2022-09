Presidenciáveis terão atividades em 9 estados e no DF nesta sexta-feira

publicidade

Bolsonaro, Ciro, D'Avila, Lula, Padre Kelmon, Soraya Thronicke e Tebet têm compromissos no AP, BA, MA, MG, PA, PB, PR, RS e SP.

Ciro Gomes (PDT)

10h30 - Ato político no calçadão de Campina Grande (PB).

15h - Ato político com candidatos e militância do PDT, em Belém.

17h30 - Encontro com o governador do Amapá, Waldez Góes, em Macapá.

Felipe D'Ávila (Novo)

11h45 - Visita a uma ONG, em Uberlândia (MG).

12h45 - Almoço em uma churrascaria, em Uberlândia (MG).

14h30 - Visita a uma empresa, em Uberlândia (MG).

16h - Recepção no comitê do Novo, em Uberaba (MG).

17h15 - Café no Mercadão, em Uberaba (MG).

18h - Reunião com entidades empresariais, em Uberaba (MG).

20h30 - Jantar com filiados do núcleo do Novo Uberaba, candidatos e apoiadores, em Uberaba (MG).

Jair Bolsonaro (PL)

10h - Concentração para um tratoraço, na BR-373, entre Guarapuava e Prudentópolis (PR).

15h30 - Concentração para uma motociata, em Londrina (PR).

17h - Saída da motociata, em Londrina (PR).

18h30 - Comício, em Londrina (PR).

Lula (PT)

18h - "Comício Todos Juntos pelo Rio Grande do Sul", em Porto Alegre.

Padre Kelmon (PTB)

10h30 - Recebe no aeroporto apoiadores que o aguardam, em Salvador.

11h - Travessia para Caboto, em Candeias (BA).

12h - Visita à Comunidade de Bananeiras, em Candeias (BA).

13h30 - Realiza a travessia mostrando as dificuldades dos barqueiros, em Candeias (BA).

14h - Almoço com lideranças políticas e apoiadores na Comunidade de Botelho, em Candeias (BA).

16h - Visita a uma comunidade e a uma igreja, em Candeias (BA).

17h - Realiza a Travessia Ilha de Maré x Salvador (Base Naval de Aratu).

19h - Jantar e encontro com cadeirantes, em Salvador.

Simone Tebet (MDB)

9h - Visita ao Mercado Reviver, São Luís.

15h - Visita à Feira dos Goianos, em Taguatinga (DF).

Soraya Thronicke (União Brasil)

8h - Entrevista para uma rádio de Santa Catarina, de forma on-line, de São Paulo.

11h - Participação no ciclo de debates "A Engenharia, o Estado e o País", em São Paulo.

13h - Visita a uma feira de soluções do mercado de hospitalidade, em São Paulo.

Os candidatos à Presidência José Maria Eymael (Democracia Cristã), Leonardo Péricles (Unidade Popular), Sofia Manzano (PCB) e Vera Lúcia (PSTU) não têm agenda pública ou não divulgaram seus compromissos oficiais até a última atualização desta publicação.