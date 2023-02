Expectativa é terminar reconstrução do prédio do STF em março, diz Rosa Weber

publicidade

A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, afirmou nesta segunda-feira (27) que as obras de reconstrução do prédio principal da corte devem ser finalizadas em março. O Supremo foi invadido durante atos extremistas em 8 de janeiro, em Brasília.

"A parte térrea da corte está construída, os outros andares estão sendo reformados e a expectativa é terminar as obras em março”, afirmou a ministra.

A declaração foi dada na abertura do evento que reuniu reitores de universidades e representantes de instituições de educação que apresentou um projeto que leva a corte às escolas.

No fim de janeiro, o Supremo informou à Advocacia-Geral da União (AGU) que a estimativa parcial dos custos de reparação dos danos causados pelos atos criminosos ocorridos no dia 8 de janeiro no edifício-sede é de R$ 5,9 milhões.

"Precisamos permanecer vigilantes contra arroubos antidemocráticos, amplificados pela desinformação. Agora, mais do que nunca, é necessária a união de instituições fortes e compromissadas por um Brasil melhor para as futuras gerações. Por isso, inestimável – repito - o apoio das universidades e das instituições que fazem parte do Programa de Combate à Desinformação em mais este projeto", disse a ministra aos reitores.

