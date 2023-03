Governo apresentará projeto de reforma do IPE Saúde em abril

publicidade

O governador Eduardo Leite (PSDB) afirmou nesta quarta-feira que os estudos sobre a reestruturação do IPE Saúde devem ficar concluídos até o final de março e serão apresentados em abril. A reforma do Instituto gera expectativa entre servidores e na Assembleia Legislativa desde o início da nova administração do tucano, que passou a amunciá-la como prioridade.

Sobre se está confirmado o aumento de alíquota, Leite disse que os estudos feitos pelo governo não tratam apenas de contribuição, mas admitiu que a forma como ela ocorre hoje é um dos pontos em avaliação. "Pode-se chamar à contribuição dependentes que hoje não pagam, por exemplo", considerou. As declarações foram feitas na Federasul, onde o tucano abriu o ano de palestras da tradicional reunião-almoço "Tá na Mesa", falando sobre desenvolvimento.

