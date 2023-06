Governo do RS anuncia liberação imediata de R$ 1,1 milhão para cinco cidades afetadas pelo ciclone

publicidade

Cinco cidades gaúchas vão receber liberação imediata de R$ 1,1 milhão para ações de enfrentamento aos estragos provocados pela passagem do ciclone no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feita pelo governador Eduardo Leite, nesta sexta-feira, nas redes sociais. As cidades beneficiadas são: Maquiné, Itati, Três Forquilhas, Dom Pedro de Alcântara e Morrinhos do Sul.

"Os recursos emergenciais para os cinco municípios são advindos de outro fenômeno climático, em março. É um aporte que ajudará as prefeituras em ações mais urgentes, que são necessárias neste momento", afirmou Leite destacando que o governo segue mobilizado "em todos os níveis" para atender a população. O vice-governador, Gabriel Souza, irá visitar ainda hoje alguns municípios do Litoral Norte, região mais afetada pelo ciclone.

Destinação dos recursos:

• Dom Pedro de Alcântara – R$ 232.900

• Itati – R$ 215.897

• Maquiné – R$ 256.000

• Morrinhos do Sul – R$ 232.900

• Três Forquilhas – R$ 218.900

A passagem do ciclone pelo território gaúchou deixou um lastro de destruição. Um morador de São Leopoldo morreu devido a uma descarga elétrica. Outras três pessoas – São Leopoldo (1), Portão (1) e Maratá (1) – estão desaparecidas até a tarde de hoje. Uma ponte de Três Cachoeiras desabou, afetando a circulação de pedestres e veículos.