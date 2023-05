Governo envia ao Senado indicação de novo defensor público-geral da União

publicidade

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, enviou ao Senado a indicação de Igor Roberto Albuquerque Roque para o cargo de defensor público-geral federal. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira. O indicado vai passar por sabatina no Senado. Se aprovado, Roque ocupará o lugar de Daniel de Macedo Alves Pereira.

Desde janeiro, o governo estava adiando a definição de um nome para ocupar o cargo. A demora em indicar quem vai chefiar a instituição estaria gerando desconforto entre os servidores do órgão, que cobravam do Executivo uma solução rápida, para evitar prejuízos aos serviços fornecidos pela DPU.

No fim de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nomeou Daniel Pereira, o então defensor público-geral federal, para um novo mandato de dois anos, mas a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) interferiu no processo e inviabilizou a recondução dele ao cargo.

Pereira tinha sido o mais votado de uma lista tríplice formulada pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais (Anadef), ficando à frente de Igor Roque e Leonardo Magalhães. O nome de Macedo não agradou à equipe de Lula, que decidiu impedir uma nova posse dele à frente da DPU. Essa postura do governo faz parte de um processo conduzido pela equipe do presidente para evitar a presença na administração pública de pessoas que tenham trabalhado ao longo do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Graduado pela Universidade Católica de Pernambuco, o indicado do governo é ex-procurador federal da Advocacia-Geral da União (AGU). Ele também é presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais.