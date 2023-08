Janja reclama de foto com Lula e Zanin feita por Ricardo Stuckert por "palidez" de vestido

publicidade

A primeira-dama Janja Lula da Silva reclamou da "palidez" do vestido dela na foto oficial feita na posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, nesta quinta-feira. Ela publicou nas redes sociais um retrato em que ela e o presidente aparecem ao lado do novo ministro e da esposa dele, Valeska Zanin Martins. Nos comentários, Janja disse: "Eu juro que meu vestido é um rosa bonito, não essa palidez".

O registro foi feito por Ricardo Stuckert, que é fotógrafo da Presidência da República e acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) há anos. O tom "pálido" da roupa do qual a primeira-dama reclamou pode ter se dado por causa da edição pela qual a fotografia passa antes de ser disponibilizada ou pela iluminação do ambiente.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da primeira-dama questionando sobre o comentário. Até a publicação desta matéria, não houve retorno.

Posse de Zanin no STF

Zanin tomou posse no plenário do STF nesta quinta. O novo ministro foi indicado pelo presidente Lula para o cargo, após ter ganhado projeção nacional pelo empenho na defesa do petista nos processos da Operação Lava Jato.

A relação entre os dois foi um dos maiores dilemas éticos em torno da indicação de Zanin ao Supremo. O novo ministro ocupa uma cadeira na Primeira Turma do Tribunal e herda os processos que seriam analisados pelo seu antecessor, Ricardo Lewandowski. Os casos da Lava Jato estão na Segunda Turma.

Na solenidade, Lula se sentou ao lado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com quem negocia uma reforma ministerial, e ambos conversaram rapidamente ao pé do ouvido. Como esperado, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e a presidente do Supremo, Rosa Weber, completavam a mesa solene com os demais ministros do Supremo.