Leite revela que novo teste resultou em "não detectável para Covid-19"

O governador Eduardo Leite revelou, nesta terça-feira, que seu novo teste para Covid-19 resultou negativo. "Recebi há pouco o resultado de um novo teste RT-PCR: “não detectável” para Covid-19", escreveu no Twitter.

Com o novo diagnóstico, o governador pretende retomar a agenda presencial. "Tendo já cumprido o isolamento conforme a orientação médica, e com o resultado do exame, retomo as minhas agendas presenciais", completou na rede social.

Leite confirmou que testou positivo para Covid-19 em 24 de julho. Desde então, ele deu início ao isolamento social, cumprindo as suas demandas de forma remota diretamente do Palácio Piratini. O governador relatou que não apresentou sintomas graves da doença, apenas cansaço e dor de cabeça.