Lula não comparecerá à posse de Milei

publicidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não comparecerá à posse, no dia 10 de dezembro, do ultraliberal Javier Milei, vencedor das eleições presidenciais da Argentina, disse nesta segunda-feira (20) uma fonte do governo à AFP.

O assessor de Lula, Celso Amorim, disse anteriormente ao jornal O Globo que Lula não compareceria à cerimônia da posse de Milei porque "foi ofendido pessoalmente". Consultada pela AFP, a fonte do palácio do Planalto confirmou a ausência do presidente, sem detalhar as suas motivações.

Já o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse irá na posse de Milei. Bolsonaro disse que foi convidado durante uma ligação feita do eleito. Os dois são ideologicamente próximos e um fez campanha para o outro em 2022 e 2023.

Veja Também