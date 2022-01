Médico descarta necessidade de Bolsonaro passar por nova cirurgia no aparelho digestivo

publicidade

O médico-cirurgião que acompanha o presidente Jair Bolsonaro, Antônio Macedo, descartou, nesta terça-feira, a necessidade de uma nova cirurgia no aparelho digestivo e decidiu que seguirá o tratamento com medicamentos. O presidente está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, desde a madrugada de segunda-feira com quadro de obstrução intestinal.

Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social confirmou que o quadro suboclusão intestinal que o presidente apresentava se desfez. O presidente deve iniciar a dieta líquida, mas ainda não há previsão de alta.

"A Secretaria Especial de Comunicação Social informa que, conforme boletim médico divulgado pelo Hospital Vila Nova Star, na manhã desta terça-feira (04/01), o quadro de suboclusão intestinal do Presidente da República, Jair Bolsonaro, se desfez, não havendo indicação cirúrgica. A evolução do paciente, clínica e laboratorialmente, segue satisfatória e será iniciada uma dieta líquida. Ainda não há previsão de alta", diz a nota.

Macedo chegou à unidade de saúde na manhã desta terça-feira para avaliar a saúde do chefe do Executivo. Ele estava de férias nas Bahamas, mas voltou ao país assim que o presidente passou mal e foi encaminhado à internação em São Paulo.

De acordo com o último boletim divulgado pela unidade de saúde, Bolsonaro foi avaliado por médicos, passou por exames e não apresenta febre nem dor abdominal. "O Hospital Vila Nova Star informa que o senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, apresentou melhora clínica após a passagem da sonda nasogástrica, evoluindo sem febre ou dor abdominal", diz o comunicado médico.

O presidente estava hospedado no Forte Marechal Luz, em São Francisco do Sul (SC), desde 27 de dezembro. Ele estava acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e da filha, Laura, de 11 anos, para as festas de fim de ano.

O chefe do Executivo deixou o litoral catarinense por volta da meia-noite desse domingo, em um helicóptero da Força Aérea, e desembarcou em São Paulo à 1h30min desta segunda. A previsão anterior era de que ele passasse férias no local até o dia 4 de janeiro.

Já no hospital, o presidente postou uma foto nas redes sociais em que aparece usando uma sonda nasogástrica, e disse que começou a passar mal após o almoço de domingo.

"Comecei a passar mal após o almoço de domingo. Cheguei ao hospital às 03h00 de hoje. Me colocaram sonda nasogástrica. Mais exames serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal. É a segunda internação com os mesmos sintomas, como consequência da facada (06/set/18) e 4 grandes cirurgias", publicou o presidente.

- Comecei a passar mal após o almoço de domingo.

- Cheguei ao hospital às 03h00 de hoje.

- Me colocaram sonda nasogástrica.

- Mais exames serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal. pic.twitter.com/NPgv6HwoHj — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 3, 2022

O presidente passou por seis cirurgias em consequência da facada que recebeu. Foram quatro em 2018 e duas em 2019 — para retirada da bolsa de colostomia e para correção de uma hérnia na incisão da cirurgia. A última internação de Bolsonaro aconteceu em julho de 2021. Na época, ele ficou hospitalizado por quatro dias com um quadro de obstrução parcial do intestino delgado.