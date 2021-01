Maia e Alcolumbre cumprimentam Joe Biden e Kamala Harris por posse nos EUA

publicidade

Os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), cumprimentaram nesta quarta-feira, em suas redes sociais, o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a vice, Kamala Harris, que tomam posse no início desta tarde em Washington.

Os parlamentares desejaram sorte ao líder americano e pedem uma atuação conjunta com o Brasil em defesa da democracia. "Que as duas nações atuem em conjunto em favor do fortalecimento da democracia, do combate ao radicalismo e da proteção do meio ambiente", afirmou Maia. Alcolumbre seguiu linha semelhante: "Que os nossos países possam manter abertos os canais do diálogo e do entendimento, sempre buscando o equilíbrio".

Em nome da Câmara dos Deputados, cumprimento o presidente dos Estados Unidos, @joebiden e a vice-presidente, @kamalaharris, por sua posse hoje. Que as duas nações atuem em conjunto em favor do fortalecimento da democracia, do combate ao radicalismo e da proteção do meio ambiente. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) January 20, 2021

Em nome do Parlamento brasileiro cumprimento e desejo êxito ao presidente dos Estados Unidos, @JoeBiden , e à vice-presidente @KamalaHarris . Que os nossos países possam manter abertos os canais do diálogo e do entendimento, sempre buscando o equilíbrio. — Davi Alcolumbre (@davialcolumbre) January 20, 2021

Biden e Kamala chegaram ao Capitólio por volta das 12h30min. Também nesta quarta, o Donald Trump deixou a Casa Branca em direção a Flórida.

Veja Também