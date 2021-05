Marcelo Queiroga e diretor da Anvisa depõem nesta quinta na CPI

publicidade

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Antônio Barra Torres, vão depor nesta quinta-feira (6) na CPI da Covid, instalada pelo Senado Federal para investigar possíveis omissões do governo federal e desvios de verbas de estados e municípios no enfrentamento à pandemia de Covid-19.

O ministro será ouvido primeiro, durante a manhã, seguido de Barra Torres, que chegará às 14h. Entre os questionamentos em comum, ambos devem ter que responder sobre a vacinação contra o novo coronavírus no Brasil.

Enquanto Queiroga, que assumiu o cargo em 23 de março sob forte pressão de acelerar o processo de imunização da população, deve ser cobrado sobre as ações do governo federal para obter as doses, Barra Torres pode ser questionado em relação à aprovação das vacinas, que é responsabilidade da Anvisa.

Nas últimas semanas a agência foi alvo de ações no STF e pressão de governadores pela reprovação das vacinas Sputnik V e Covaxin, que viriam da Rússia e da Índia, respectivamente. A Anvisa também tem o dever de avaliar a segurança e eficácia de possíveis medicamentos contra a Covid-19, o que também pode ser lembrado pelos senadores.