Moraes autoriza compartilhamento de dados das digitais encontradas na minuta do golpe

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o compartilhamento com o Tribunal Superior Eleitoral dos dados de pessoas que tiveram as digitais registradas na minuta de golpe encontrada na casa de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça.

Moraes também autorizou compartilhar as informações com o TSE em relação às investigações da atuação de uma suposta milícia digital que atua contra a democracia e as instituições e ao depoimento prestado por Anderson Torres.

O ministro analisou um pedido feito pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que quer ter acesso aos nomes das pessoas cujas impressões digitais teriam sido encontradas na minuta, além dos termos dos depoimentos prestados por Torres. "Nesse sentido, não há qualquer óbice ao compartilhamento desta investigação, notadamente, no que diz respeito às solicitadas informações sobre o resultado dos exames periciais realizados na 'minuta de decreto de Estado de Defesa'", disse o ministro.

No entanto, segundo Moraes, a Polícia Federal ainda não concluiu a elaboração do laudo pericial. A minuta (um rascunho) foi encontrada pela Polícia Federal na casa de Torres em janeiro deste ano. Com o documento, o objetivo era, supostamente, decretar Estado de defesa no TSE e mudar o resultado da eleição de 2022.

O ministro Benedito Goncalves, do TSE, determinou em janeiro a inclusão da minuta em uma das 16 ações das quais Bolsonaro é alvo na Corte. O documento foi incluído no processo, movido pelo próprio PDT, que investiga a reunião de julho de 2022 com embaixadores no Palácio do Planalto, ocasião em que Bolsonaro fez ataques sem provas ao sistema eleitoral brasileiro.