Moraes determina prisão do ex-ministro e ex-secretário de Segurança do DF Anderson Torres

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes determinou a prisão do ex-ministro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal Anderson Torres. A Polícia Federal também cumpre na tarde desta terça-feira mandado de busca e apreensão na casa dele.

Ele foi secretário de segurança pública entre novembro de 2018 e março de 2021, quando saiu para assumir o ministério da Justiça no governo Bolsonaro, no lugar de André Mendonça. Torres voltou ao Governo do DF no início deste ano.

Afastamento

A exoneração de Torres foi publicada no Diário Oficial do DF desta segunda-feira (9). A publicação oficializa o anúncio feito pelo governador afastado, Ibaneis Rocha (MDB), no fim da tarde deste domingo (8), horas após manifestantes terem invadido o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.

Extremistas depredaram os prédios, quebraram objetos, obras de arte e roubaram itens do patrimônio público. Diante o cenário, o presidente do Brasil, Lula, determinou intervenção federal na segurança pública do DF.

O interventor federal indicado por Lula, Ricardo Cappelli, sugeriu nesta terça-feira (10) eventual sabotagem por parte de Torres na invasão.