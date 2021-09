Mourão foi convidado para participar de atos no Sete de Setembro e "ainda está decidindo"

publicidade

Após acompanhar a agenda do vice-presidente Hamilton Mourão na Expointer nesta segunda-feira, o deputado estadual Tenente-Coronel Zucco (PSL) afirmou que Mourão está tranquilo quanto aos atos agendados para ocorrer em diversas cidades do país nesta terça-feira, feriado da Independência. Segundo Zucco, "ele foi convidado para participar das manifestações democráticas e ainda está decidindo."

Mourão não concedeu entrevistas durante sua rápida passagem pelo Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Questionado pela imprensa enquanto caminhava pela feira sobre os atos desta terça-feira, limitou-se a balançar negativamente com a cabeça.

Em almoço reservado com lideranças políticas e do agronegócio gaúcho na sede da Federação das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), contudo, o vice-presidente abordou a expectativa para o Sete de Setembro. De acordo com o presidente de Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, ele se mostrou tranquilo e disse não ter dúvidas de que serão protestos "pacíficos e ordeiros". "Ele também elogiou as forças de segurança do país inteiro que estão preparadas para colaborar no sentido de evitar qualquer tipo de exacerbamento vindo de qualquer cidadão", detalhou Souza.

"O Sete de Setembro sempre existiu e foi uma manifestação cívica e patriótica. Essa manifestação (agendada para amanhã) é democrática, inclusive com a presença do próprio presidente da República já confirmada na Avenida Paulista". complementou Zucco.

Ainda de acordo com o deputado, a visita do presidente Jair Bolsonaro à Expointer no próximo final de semana também está confirmada. "Temos aqui um exemplo do valor que o governo federal dá ao Rio Grande do Sul. Temos hoje o nosso vice-presidente, na sexta a nossa ministra da agricultura Tereza Cristina e no sábado, já confirmado, a visita do presidente Jair Bolsonaro", garantiu.