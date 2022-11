MPF cita fraudes no BNDES e pede condenação de Mantega e ex-presidente do banco

publicidade

O Ministério Público Federal no Distrito Federal pediu à Justiça Federal do DF que condene o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega e o ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Luciano Coutinho por gestão fraudulenta de instituição financeira.

Os dois respondem a um processo que apura aportes bilionários do BNDES nas empresas do Grupo J&F, em especial a JBS. De acordo com um relatório da Polícia Federal, o banco repassou ao menos R$ 8,1 bilhões ao Grupo J&F.

Na etapa de alegações finais, que antecede a publicação da sentença por parte da Justiça, o MPF diz que a gestão de Coutinho à frente do BNDES tentou manter sigilo sobre as operações fraudulentas, "recusando-se, inclusive, a prestar informações sobre a sua ocorrência a autoridades públicas, tal como o TCU".

"Note-se que o sigilo imposto, ensejava, inclusive, consoante relatado em depoimentos de testemunhas ouvidas na instrução processual, que os pedidos de financiamento público ou de outra modalidade de apoio financeiro pelo BNDES fossem retidos em documentos físicos, apenas sendo inseridos no sistema em avançada fase de aprovação. Tais práticas dificultaram a descoberta das ilegalidades praticadas, no contexto do que a impressa rotulou de ‘caixa-preta do BNDES’", diz o BNDES.

Além de Mantega e Coutinho, Leonardo Mantega, filho do ex-ministro, é investigado. O MPF pede que ele seja condenado por por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Os citados ainda não se pronunciaram sobre o pedido do MPF; o espaço segue aberto para manifestação.

