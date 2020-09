Patriota oficializa vice de Fortunati na disputa de Porto Alegre

publicidade

O Patriota oficializou no final da manhã desta quarta-feira o candidato a vice na chapa encabeçada pelo ex-prefeito José Fortunati (PTB) na disputa pelo Paço Municipal. Em ato para um número restrito de lideranças, realizado na sede municipal do PTB e transmitido pelas redes sociais, a coligação confirmou que o vice de Fortunati na disputa deste ano será o médico e ex-superintendente do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), André Cecchini.

Durante o ato, Fortunati fez referências expressas ao isolamento pelo qual passa o atual prefeito, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), que ontem também teve sua candidatura à reeleição confirmada na convenção municipal do PSDB. “Queremos que a cidade volte a ser uma Porto ‘alegre’. Um prefeito não trabalha sozinho. Mas, infelizmente, alguns sentam na cadeira e acham que sozinhos, isolados, conseguem governar uma cidade da complexidade da nossa. Eu, por outro lado, sou conhecido por formar equipes. Vou compor uma equipe junto com servidores, empresários, trabalhadores, associações comunitárias e sociedade em geral e trabalhar.”

Cecchini fez um pronunciamento curto, que finalizou também destacando as alianças duradouras. “Aviso aos navegantes: vamos entrar juntos na prefeitura e vamos sair juntos da prefeitura”, adiantou. Além do PTB e do Patriota, a aliança conta ainda com o Podemos. Os três partidos já realizaram suas convenções em Porto Alegre, oficializaram a aliança e, ainda, as composições das três nominatas das proporcionais.