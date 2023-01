PF recupera réplica da Constituição levada do STF por extremistas

publicidade

A réplica da Constituição roubada durante os ataques de extremistas aos prédios da Praça dos Três Poderes foi recuperada, informou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, nesta quinta-feira (12).

O exemplar foi encontrado em São Lourenço, sul de Minas Gerais, e estava com um dos participantes dos atos de vandalismo, no último domingo (8). O Ministério da Justiça não informou se o homem foi preso.

A Constituição que os terroristas roubaram no STF foi apreendida e recuperada.



Viva a Constituição! Ela venceu e sempre vencerá. pic.twitter.com/qH5Pwr1Y0N — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) January 12, 2023

Vídeos compartilhados nas redes socoais mostram um manifestante com a réplica da Carta Magna. O exemplar roubado estava no salão branco do prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), que ficou destruído após ação dos vândalos. O livro original está, intacto, no museu da Corte.

O prédio do Supremo ficou destruído após o vandalismo. As vidraças laterais do prédio foram atingidas com pedaços de madeira, pedras, mesas, cadeiras, extintores e outros objetos. Um dos vitrais, que de acordo com fontes na área de segurança do tribunal era blindado, foi arrancando inteiro da parede. Os vândalos tentaram ainda atear fogo no gabinete da presidência do STF.

Poltronas do plenário foram arrancadas, assim como câmeras de segurança e de transmissão ao vivo. Estátuas, relógios e itens históricos e culturais foram roubados ou atirados de dentro para a parte externa do prédio.

Nesta quinta (11), foram coletadas impressões digitais, fios de cabelo, suor e até fezes e urina, que podem ser usados em exames de DNA para identificar os invasores.

Os manifestantes também subiram a rampa do Congresso Nacional e invadiram a parte superior do edifício, onde ficam as cúpulas do Senado e da Câmara dos Deputados, além do Salão Verde, localizado dentro do prédio. O Palácio do Planalto, sede da Presidência da República, também foi depredado.

