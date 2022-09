Piso da Enfermagem: Bolsonaro assegura pagamento e comemora voto de Fachin

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro garantiu ao blog que terá recursos para o pagamento do piso nacional de enfermagem, ao mesmo tempo, em que comemorou durante a entrevista o voto do ministro Edson Fachin em favor da aplicação do benefício.. O assunto está em discussão no Supremo Tribunal Federal. "Fachin votou, Fachin também? Aleluia.", celebrou. Ele explicou que já tem o dinheiro para o pagamento. A nível federal "arranjamos como pagar" e "então fiz minha parte", disse.

- Sobre filantrópicas, santas casas acertamos com o Queiroga (Marcelo Queiroga, ministro da Saúde), R$ 2 bi para ajudá-los. Agora você pode ver que o piso não é muita coisa, com todo respeito, R$ 4.700,00 não é tanta coisa assim. Então da nossa parte está certo. Aí vai para os particulares, eu não tenho nada a ver com isso.

