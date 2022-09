Planalto estima o público em mais de 1 milhão no 7 de Setembro na Esplanada

publicidade

A Presidência da República projetou em mais de 1 milhão de pessoas o público que esteve na Esplanada dos Ministérios, nesta quarta-feira, para comemorar os 200 anos de independência do Brasil.

Interlocutores do Planalto disseram ao blog que a multidão que esteve em Brasília hoje mostra o poder de mobilização e constrasta com o que mostram as pesquisas eleitorais. Dizem que a manifestação demonstra o que o principal adversário político é incapaz de fazer. Os protestos de hoje são apoiados, majoritariamente, por setores do agronegócio e por várias correntes religiosas.

O presidente Jair Bolsonaro (PL), que participou do desfile de 7 de Setembro em Brasília e passeou no Rolls-Royce ao lado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, viaja ao Rio de Janeiro, onde também participa de festividades relacionadas à data.

Veja abaixo a multidão que se reuniu na Esplanada dos Ministérios nesta quarta: