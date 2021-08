Plenário do Senado aprova recondução de Augusto Aras na PGR

publicidade

O plenário do Senado aprovou, por 55 votos sim; 10 não; e uma abstenção, a recondução de Augusto Aras ao cargo de procurador-geral da República por mais dois anos. Para ter a indicação aprovada, Aras precisava de maioria simples, 41 votos.

Mais cedo, o nome de Aras já havia sido aprovado após sabatina na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, por votos a seis, além de uma abstenção.

O PGR foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para permanecer no cargo por mais dois anos, apesar de não constar na lista tríplice de indicações escolhida pela categoria, em votação feita pela Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR). O mandatário não é obrigado a escolher um nome da lista, mas trata-se de uma tradição que não foi seguida por Bolsonaro.

Internamente, o procurador-geral sofre resistência por parte da categoria. Na PGR, dentre os servidores que desaprovam a gestão Aras, há a expectativa de que os senadores questionem o procurador sobre a crise entre o governo federal e o Supremo; a falta de resposta do procurador diante das falas do presidente que tentam colocar em xeque o sistema eleitoral; sobre o pedido de impeachment do presidente em desfavor do ministro Alexandre de Moraes, além de outros temas.