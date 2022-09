"Poderes não devem extrapolar suas funções", diz Fux

publicidade

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, ressaltou nesta quinta-feira (8) que os Poderes não devem extrapolar as suas funções. O discurso do ministro ocorreu em sessão do Congresso Nacional em comemoração ao bicentenário da Independência do Brasil.

"O Brasil independente pressupõe uma magistratura independente e um regime político em que todos os cidadãos gozem de igualdade de chances, usufruam de todas as liberdades constitucionais e os poderes restrinjam o seu exercício em nome do povo e para o povo", afirmou.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, como os ministros do STF Alexandre de Moraes, e Dias Toffoli; os ex-presidentes da República Michel Temer e José Sarney; o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL); o procurador-geral da República, Augusto Aras; e representantes de outras nações, como o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo.

Bolsonaro não vai à cerimônia

O presidente Jair Bolsonaro havia confirmado presença no evento, mas desmarcou na manhã desta quinta-feira. Na última quarta-feira (7), o chefe do Executivo participou de manifestações pró-governo em Brasília, onde houve também um desfile cívico-militar, e no Rio de Janeiro. Nos atos, apoiadores levantaram cartazes com críticas ao STF e pedidos de intervenção militar.