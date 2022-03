Porto Alegre vai discutir flexibilização do uso de máscaras em ambientes fechados nesta sexta

publicidade

A Prefeitura de Porto Alegre pode dar um novo passo, nesta sexta-feira, rumo a retirada total do uso de máscaras contra a Covid-19. Uma reunião entre o prefeito Sebastião Melo e a equipe do governo, marcada para 10h, irá avaliará os últimos dados epidemiológicos do município e a cobertura vacinal contra o coronavírus. Até o momento, São Paulo foi o único estado que liberou totalmente o uso do item de proteção.

Desde o dia 11 deste mês, quem transita pelos espaços abertos da Capital gaúcha já não é mais obrigado a usar a máscara. Ao anunciar a medida, Melo justificou a decisão citando o avanço da vacinação e a queda nos indicadores de contágio e ocupação da rede hospitalar. Nesta quinta-feira, a ocupação em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) era de 85,8% na cidade, com 620 pacientes usando a rede hospitalar. Dois hospitais estavam acima da capacidade: o Ernesto Dornelles (155%) e o Nossa Senhora da Conceição (111,3%). A menor ocupação foi registrada no Hospital Vila Nova, com 56,5%.

Em Porto Algre, 95,6% (1.301.214) da população acima de cinco anos já tomou ao menos uma dose da vacina, enquanto 86,1% (1.172.178) está com o esquema vacinal completo (duas doses ou dose única). Além disso, 48% (653.704) do público acima de 18 anos já recebeu a dose de reforço.

Na noite de quarta-feira, o Governo do Estado publicou um decreto retirando a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos. Em espaços fechados, o acessório segue obrigatório. A decisão se baseia nos indicadores epidemiológicos atuais de redução de internações e avanço da vacinação no RS. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), 86,3% da população gaúcha já recebeu ao menos uma dose da vacina, e 76% está com o esquema vacinal completo.