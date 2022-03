Governo do RS publica decreto e máscaras deixam de ser obrigatórias em ambientes abertos

publicidade

O governo do Rio Grande do Sul publicou, na noite desta quarta-feira, o decreto que retira a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos em todo o Estado. A medida tem efeito imediato e passa a valer a partir da publicação. Em espaços fechados, o acessório segue obrigatório.

A decisão foi tomada na terça-feira, após reunião do Gabinete de Crise, que coordena as ações do combate ao Covid-19 em território gaúcho. A nova determinação leva em conta os posicionamentos do Comitê Científico de Apoio ao Enfrentamento à Pandemia COVID-19 e do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs).

A flexibilização ocorre em meio à queda no número de pacientes internados com Covid-19 no Estado. "A situação epidemiológica atual do território gaúcho permite retirar as sanções e a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre”, pontua o Cevs . A nota se baseia nos indicadores epidemiológicos atuais de redução de internações e avanço da vacinação no Estado, que chega a 76% da população com esquema vacinal completo (duas doses ou dose única).

Nas determinações do decreto publicado nesta noite ainda seguem avaliações para que, em ambientes amplos e com muitas pessoas, se mantenha a proteção. Exemplos são locais sem distanciamento ou em longos períodos de exposição, como shows e estádios de futebol. Para pessoas com comorbidades ou que estejam apresentando sintomas gripais, o item segue sendo recomendado.

O documento reitera que as cidades gaúchas poderão, se assim entenderem, adotar medidas diferentes - não autorizando a flexibilização. Por fim, conforme o Comitê e a Secretaria Estadual de Saúde (SES), ainda não se tem uma perspectiva para avaliar a obrigatoriedade nos ambientes fechados.

