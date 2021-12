Presidente da CMO suspende reunião de votação do Orçamento

publicidade

A reunião da Comissão Mista de Orçamento (CMO), marcada para às 10h desta terça-feira, foi suspensa pela senadora Rose de Freitas (MDB-ES), que preside a mesa. Ela chamou os líderes partidários para discutir em separado uma complementação de voto sugerida pelo relator do projeto de lei orçamentária (PLN 19/2021), de autoria do deputado Hugo Leal (PSD-RJ). A senadora anunciou ajustes na área da educação. E assegurou que o Orçamento será votado no começo da tarde, ainda nesta terça-feira, na comissão.

"Vamos votar. Avançamos em algumas discussões que vamos levar ao colégio de líderes. Na educação a gente conseguiu avançar bastante. Não chegamos aos 100%, mas muito próximo disso. Nunca mais vai se abrir uma lei orçamentária sem que se trate educação com respeito. Tem algumas áreas que não podem ter cortes. Vamos fazer uma correção final", comentou. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), usou as redes sociais para postar a imagem da reunião, que acontece a portas fechadas.

O texto final do Orçamento 2022 deveria ter sido analisado na segunda-feira (20), mas a apreciação foi adiada por falta de consenso entre os parlamentares sobre alguns pontos da matéria. Se aprovado na comissão, o relatório vai ao Plenário do Congresso Nacional, em reunião que deve acontecer às 14h. O documento fixa as despesas da União em R$ 4,8 trilhões. Desse total, R$ 1,8 trilhão será usado para refinanciamento da dívida pública. Outros R$ 96,5 bilhões, que correspondem ao orçamento de investimento, devem ser aplicados em empresas controladas pela União.