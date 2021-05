Presidente do Congresso critica aglomerações: "Não façam isso"

publicidade

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), criticou nesta terça-feira os brasileiros que promovem ou participam de aglomerações e pediu para que “não façam isso”, com vistas a uma eventual terceira onda da Covid-19 no Brasil.

“E definitivamente a todos aqueles que promovem ou participam de aglomerações: não façam isso. É muito importante a consciência de todos nós, independentemente da posição que tenhamos. Todos nós brasileiros precisamos estar unidos nesse propósito, de nos isolarmos, mantermos dentro do razoável, da possibilidade de normalidade das nossas vidas, mas não fazer aglomerações, porque isso pode ser realmente fatal numa eventual terceira onda no Brasil”, afirmou.

No último domingo, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) compareceu em ato com apoiadores para um passeio de moto no Rio de Janeiro. Na ocasião, o chefe do Executivo promovou aglomeração e não usou máscara.

Pacheco se encontrou pela manhã com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para discutir propostas de enfrentamento ao novo coronavírus.

“Para isso, é muito importante, primeiro, ampliarmos o número de testes da doença no Brasil. O teste permite a identificação da doença, e isolar e tratar aquela pessoa que esteja infectada. Isso é fundamental discutirmos isso, faremos e daremos andamento a essa medida da ampliação de testagem. Precisamos muito da iniciativa privada mobilizada nesse sentido”, disse.

Queiroga afirmou à Record TV que o programa nacional de testagem em massa, desenvolvido pelo ministério, passará pelo crivo do Sistema Único de Saúde (SUS) na próxima quinta-feira, quando uma reunião tripartite ocorrerá.

No último sábado, o ministro informou sobre o envio de 600 mil testes de Covid-19 ao Maranhão na tentativa de fazer busca ativa e conter possível disseminação da cepa indiana, detectada em seis tripulantes de um navio atracado em São Luís.

Pacheco também defendeu a ampliação da vacinação do país, que enfrenta lentidão e falta de imunizantes, além de produção impactada pela carência de IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo).

Veja Também