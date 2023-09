Projeto que cria Procons virtuais é aprovado na CCJ da Câmara dos Deputados

publicidade

De autoria do deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), foi aprovado, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, o projeto de lei (PL) 7124/17, que cria os Procons on-line. A ideia da proposição é possibilitar que os consumidores registrem suas queixas pela internet e resolver o conflito sem ter que ir até um escritório do órgão estadual.

A menos que haja recurso para votação em plenário, o projeto poderá seguir ao Senado. O relator, deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA), com alguns ajustes técnicos, apresentou parecer pela constitucionalidade do texto.

Segundo o texto aprovado, é direito do consumidor o atendimento não presencial pelos serviços públicos de proteção e defesa do consumidor. Ainda, a proposta estabelece que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor criem um sistema de resolução de conflitos por meio eletrônico.

Atualmente, pela página consumidor.gov.br, já é possível registrar reclamações virtuais, mas a empresa alvo precisa estar cadastrada. Lá, o consumidor registra sua reclamação e a empresa tem até dez dias para analisar e responder. Depois, o cliente tem até 20 dias para comentar e avaliar a resposta da empresa, informando se sua reclamação foi resolvida ou não.