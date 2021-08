Randolfe vai representar contra Lindôra Araújo por manifestação sobre máscara

publicidade

O vice-presidente da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou nesta quarta-feira que irá, junto de outros senadores, representar contra a subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). O motivo é a manifestação de Lindôra ao Supremo Tribunal Federal (STF), na qual a subprocuradora afirmou não ser possível confirmar a exata da eficácia da máscara de proteção como meio de prevenir a propagação do coronavírus – ao contrário do que defendem especialistas.

O parecer foi enviado em duas ações movidas pela oposição contra o presidente Jair Bolsonaro por sair sem máscara e causar aglomeração em eventos públicos durante a pandemia. “A decisão ontem de Lindôra Araújo contraria totalmente a ciência, as recomendações da OMS, as recomendações da nossa Anvisa, toda a lógica da ciência”, disse Randolfe, antes de finalizar a sessão da CPI da Covid que ouviu o advogado da Precisa Medicamentos, Túlio Silveira.

Nos dois processos em trâmite no STF, a subprocuradora defendeu o arquivamento das notícias-crimes por considerar que o comportamento do presidente teve baixa lesividade: “Essa conduta não se reveste da gravidade própria de um crime, por não ser possível afirmar que, por si só, deixe realmente de impedir introdução ou propagação da Covid-19", escreveu.

