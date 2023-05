Rodrigo Pacheco se manifesta sobre racismo contra Vinícius Jr: "repugnante"

publicidade

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se manifestou neste domingo (21) sobre o episódio de racismo envolvendo o jogador brasileiro Vinícius Junior, do time de futebol espanhol Real Madrid. "Repugnantes os insultos racistas proferidos contra o jogador brasileiro Vinicius Júnior na Espanha. Estádio de futebol é espaço para jogadores e torcedores de todas as cores. Já o lugar de racista é outro", disse Pacheco em uma rede social.

Em partida contra o Valencia neste domingo (21), pelo Campeonato Espanhol, o jogador sofreu racismo dos torcedores. Nos acréscimos do segundo tempo, o brasileiro foi expulso pelo árbitro, que não paralisou o jogo.

Vinícius Júnior também se pronunciou sobre os ataques racistas que tem sofrido na Espanha. Em uma postagem nas redes sociais, ele disparou contra a LaLiga, federação reguladora do futebol espanhol.

"Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhois que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui", escreveu.