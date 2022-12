Rosa Weber libera para julgamento ações sobre o orçamento secreto

publicidade

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, liberou para julgamento, na noite desta quinta-feira, quatro ações que discutem a constitucionalidade do pagamento das emendas de relator, o chamado orçamento secreto.

As emendas de relator ficaram conhecidas como orçamento secreto e são criticadas pela ausência de regras claras para a distribuição dos recursos aos 513 deputados federais e 81 senadores.

Com a decisão, a ministra, que é relatora dos processos, indicou que pretende julgar em breve as ações, que ainda não têm data para análise. Faltam apenas duas semanas para o recesso do Judiciário.

Veja Também

Em novembro do ano passado, Weber suspendeu o orçamento secreto com uma liminar. Os repasses foram liberados posteriormente.